Accidentul s-a petrecut in jurul orei sase si jumatate dimineata. Se pare ca politistul plecase de acasa, pe motocicleta, din localitatea Mircea Voda si se indrepta catre Targoviste. Soferul autoturismului care a fost implicat in accident, are varsta de 38 de ani, si a fost cel care a sunat la 112 imediat dupa accident pentru a cere ajutor.

Potrivit primelor informatii, soferul ar fi vrut sa vireze la stanga, moment in care agentul de la rutiera venea pe motocicleta regulamentar. Acesta l-a lovit in plin, iar politistul a murit pe loc din cauza ranilor grave.

Soferul sustine insa ca s-ar fi aflat pe loc inainte de impact si da vina pe viteza cu care ar fi circulat agentul de politie, potrivit stirileprotv.ro.