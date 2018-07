"Romania a fost una dintre primele tari din lume care au inteles si fructificat potentialul aviatiei, atat in dimensiunea civila, cat si in cea militara, iar printre personalitatile de rang international care, prin inventiile si activitatea lor de avangarda au contribuit la scrierea primelor pagini ale fascinantei istorii a zborului umanitatii s-au numarat si aviatori romani de seama, precum Traian Vuia, Aurel Vlaicu sau Henri Coanda.



Prin semnificatia sa istorica, Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene aduce in memoria noastra faptele de arme ale aviatorilor romani, amintirea eroilor cazuti la datorie de-a lungul timpului, la mansa aeronavelor inscriptionate cu insemnele tricolore, pentru apararea fiintei nationale si pentru libertatea si siguranta noastra, a tuturor. (...)



Obiectivele majore ce privesc Fortele Aeriene raman asigurarea capacitatii de descurajare credibila si aparare a spatiului aerian, continuarea modernizarii si dezvoltarii infrastructurii aerodromurilor, precum si indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in relatia NATO, UE si partenerii aliati.

Guvernul Romaniei isi respecta angajamentul asumat prin Programul de Guvernare, acordand o maxima importanta consolidarii capacitatii de aparare a tarii si actionand pentru indeplinirea obiectivelor majore atat in domeniul inzestrarii, cat si in cel al pregatirii si instruirii trupelor. In 2018, pentru al doilea an consecutiv, bugetul alocat apararii reprezinta 2 la suta din PIB. Procentul cheltuit pentru inzestrare in anul 2017 a situat tara noastra pe primul loc in cadrul Aliantei, cu 33 la suta. Tot pe primul loc se afla Romania si in ceea ce priveste rata cresterii bugetului apararii in 2017, comparativ cu anul precedent", a scris Fifor pe Facebook.