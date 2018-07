"Decizia privind aprobarea proiectului comun romano-austriac pentru reinfiintarea Secretariatului SUERD a fost adoptata prin consens, iar initiativa depunerii acestei candidaturi de catre tara noastra a apartinut Grupului de Lucru Interministerial coordonat de Ministerul Afacerilor Externe prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, organism care are rolul de a contribui la elaborarea pozitiilor nationale si a documentelor de planificare strategica referitoare la SUERD.

In calitate de state co-initiatoare ale SUERD, Romania si Austria isi doresc o consolidare a cooperarii sub egida acestei macro-strategii, motiv care a stat la baza convenirii acestui parteneriat in vederea gazduirii in comun a secretariatului SUERD pentru o perioada de trei ani. Structura va avea doua birouri, la Bucuresti si la Viena, gazduite de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si de Primaria din Viena", arata MAE.

Prin prisma preluarii de catre Romania a Presedintiei SUERD, incepand cu 1 noiembrie 2018, preluarea secretariatului este foarte importanta.

"De asemenea, operationalizarea Secretariatul SUERD, cu sprijinul Programului Transnational Dunarea si al Comisiei Europene, va permite consolidarea parteneriatelor intre toti actorii implicati in implementarea strategiei. Mentionam ca bugetul propus al proiectului este de aproximativ 3,9 milioane euro, iar Romania beneficiaza de 1,4 milioane euro.

Secretariatul SUERD va acorda sprijinul sau viitoarelor Presedintii in procesul de revizuire si, ulterior, de implementare a Planului de Actiune al Strategiei. Secretariatul SUERD va contribui si la promovarea de catre Presedintia romana a SUERD a unor obiective precum transpunerea in practica a proiectelor strategice comune intre statele membre si urmarirea atingerii tintelor propuse pentru valorificarea potentialului Dunarii, asigurarea dezvoltarii economice si a coeziunii teritoriale in aceasta macroregiune", mentioneaza sursa citata.