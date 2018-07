Nivelurile ridicate de dioxid de azot (NO2), o substanta poluanta generata de traficul rutier, au fost asociate cu o crestere a numarului de atacuri de cord, insa acest risc este redus in randul persoanelor active, sugereaza concluziile cercetarii.

''Studiul nostru demonstreaza ca si in conditii de expunere la poluare atmosferica, in orase cu niveluri similare cu cele din Copenhaga, activitatea fizica poate reduce riscul de atac de cord'', a declarat Nadine Kubesch de la Universitatea din Copenhagen, una dintre autorii cercetarii publicata in Journal of the American Heart Association.

Pentru acest studiu, oamenii de stiinta din Danemarca, Germania si Spania au evaluat nivelurile de activitati fizice desfasurate in mediul exterior (practicarea unor sporturi, deplasarea cu bicicleta, mersul pe jos si gradinaritul) si expunerea la NO2 in cazul a 51.868 de persoane adulte cu varste cuprinse intre 50 si 65 de ani.

Cercetatorii au comparat activitatile auto-raportate de subiecti si factorii asociati stilului de viata cu cazurile de atac de cord si, pentru a estima nivelul mediu de expunere la NO2, au utilizat informatiile din sistemul de monitorizare la nivel national a poluarii generate de trafic din zona de domiciliu a fiecaruia dintre participanti, scrie Agerpres.

Oamenii de stiinta au descoperit ca mersul cu bicicleta in ritm moderat timp de patru sau mai multe ore pe saptamana a redus riscul de atac de cord recurent cu 31%. De asemenea, a fost identificata o reducere cu 58% in cazul combinarii celor patru tipuri de activitate fizica, indiferent de calitatea aerului.

Persoanele care au luat parte la diverse sporturi au avut un risc cu 15% mai mic de a suferi un prim atac de cord. In cazul deplasarii cu bicicleta acest risc a fost redus cu 9%, au notat cercetatorii.