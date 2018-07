"Nu cunosc o lege, o reglementare prin care presedintele poate obliga Parlamentul sa reia in discutie o lege deja promulgata. Se poate trezi cu un ranjet domnul presedinte la aceasta solicitare. El a dorit sa ne dea impresia ca actioneaza cu putere. E fals, odata ce s-a promulgat o lege, s-a terminat. Nu putea face altceva. Este o hotarare a CCR, care a refuzat respectiva sesizare, prin urmare trebuie sa o promulge. Nu exista decat o singura solutie pe care o are presedintele, o solutie atomica: sa se expuna suspendarii. Nu are alta solutie, in momentul in care se trece de CCR si este obligat sa revoce, sa semneze. Singura modalitate este sa se expuna, nesemnand asa ceva, sa se expuna suspendarii si apoi referendumului de demitere. Deci nu vad de ce ne-a spus lucrul acesta ca pe o perspectiva, ca la toamna se va rasti el la Parlament sa reia legea in dezbatere. Si Parlamentul, d-aia nu mai poate". a declarat Cristian Tudor Popescu, potrivit Digi24.