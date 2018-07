Un barbat din Iasi a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a incercat sa-si incendieze sotia

Potrivit medicilor ieseni, joi, un barbat in varsta de 38 de ani impreuna cu sotia sa, au ajuns de urgenta la spital dupa ce au suferit mai mult arsuri pe corp, in urma unui incident petrecut in familie.