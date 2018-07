Irlanda a transpus doar o parte foarte mica a normelor si, prin urmare, este de asemenea trimisa in fata Curtii de Justitie.

Comisia a propus impunerea de catre CJUE a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand cele trei tari vor lua masurile necesare.

"Spalarea banilor si finantarea terorismului au consecinte asupra intregii Uniuni Europene. Nu putem lasa nicio tara din UE sa devina veriga slaba. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre sa ia masurile necesare pentru a combate spalarea banilor. Vom continua sa monitorizam foarte indeaproape si in mod prioritar punerea in aplicare a acestor norme de catre statele membre", a declarat comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourová.

Termenul pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a celei de-a patra directive privind combaterea spalarii banilor a fost 26 iunie 2017.

Intre timp, in urma dezvaluirilor anchetei Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus a cincea directiva privind combaterea spalarii banilor, pentru a intensifica lupta impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului. Noile norme au intrat in vigoare la 9 iulie 2018, dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor trebui sa transpuna in legislatiile lor nationale a cincea directiva privind combaterea spalarii banilor pana la 10 ianuarie 2020, scrie Agerpres.

In ceea ce priveste a patra directiva privind combaterea spalarii banilor, Comisia a initiat pana in prezent proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor pentru necomunicarea masurilor de transpunere impotriva a 20 de state membre: trei proceduri se afla in etapa sesizarii Curtii, noua in etapa avizului motivat, iar opt in etapa scrisorii de punere in intarziere. Intre timp, majoritatea statelor membre ale UE au adoptat legislatia relevanta. In prezent, Comisia analizeaza cu atentie daca legislatia respectiva transpune integral dispozitiile celei de-a patra directive privind combaterea spalarii banilor, inainte de a decide fie inchiderea cazurilor, fie continuarea procedurilor de constatare a neindeplinirii obligatiilor deschise impotriva unor state membre.