Potrivit sursei, se asteapta sa fie publicat un document in timp ce Dominic Raab intreprinde prima sa vizita la Bruxelles in calitate de ministru britanic pentru Brexit. Documentul avertizeaza in legatura cu posibilitatea unor cozi lungi de asteptare la frontiere si in porturi, perturbari in transportul aerian si noi restrictii privind transferul de date.

Intre timp, zeci de documente referitoare la activitatile pregatitoare vor trebui intocmite in conditiile inexistentei unui acord privind Brexit-ul, ele urmand sa fie publicate in saptamanile urmatoare.

Premierul britanic Theresa May a declarat in Comisia pentru relatia cu Camera Comunelor ca aproximativ 70 de ''note tehnice'' vor defini ceea ce li se va cere cetatenilor si firmelor daca Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana in martie 2019 fara un acord privind retragerea sa din blocul comunitar.



O copie a unei brosuri de 15 pagini a Comisiei Europene privind potentiale socuri, obtinuta de BBC, prevede ca tine de responsabilitatea fiecarei natiuni si institutii din Uniunea Europeana de a angaja personal si de a ajunge la intelegeri pentru a face fata retragerii Marii Britanii din UE fara un acord.

Se asteapta ca documentul sa avertizeze ca trebuie intensificate imediat pregatirile la toate nivelurile, pentru a include toate consecintele posibile, enumerand potentiale probleme in domenii precum frontierele, transportul, datele si circulatia medicamentelor, scrie Agerpres.

Convorbirile lui Dominic Raab cu negociatorul-sef al UE privind Brexit-ul, Michel Barnier, survin in timp ce guvernul incearca sa-si mentina strategia de retragere din UE dupa doua saptamani de turbulente, inclusiv demisia predecesorului sau David Davis, in semn de protest fata de compromisul cabinetului premierului Theresa May privind obiectivele retragerii din blocul comunitar.

Reuniunea are loc in timp ce Chris Patten, fost membru al cabinetului conservator, prezice ca s-ar putea ca in toamna sa aiba loc alegeri generale de urgenta in legatura cu Brexit-ul.

''Este perfect posibil ca in aceasta toamna si la iarna sa fim in situatia ca parlamentul sa nu poata merge inainte, sa nu poata da inapoi, sa nu poata sa se miste intr-o parte, si sa ne confruntam cu haos si sa ne prabusim din Uniunea Europeana'', a declarat Lordul Patten la BBC.