“Fata de acum 30 de ani, diagnosticam mult mai multi calculi renali la copii ca urmare a schimbarilor survenite in regimul nostru alimentar: consumam mult mai multa carne, luam multe suplimente alimentare. De asemenea, numarul tot mai mare de copii care sufera de calculi renali este corelat si cu obezitatea de care sufera tot mai mult acesti micuti”, avertizeaza medicul Selçuk Yücel, specialist cu experienta in tratarea afectiunilor urologice la copii si sugari in cadrul ACIBADEM.

Calculii renali sau pietrele la rinichi apar mai ales daca exista o predispozitie genetica in familie spre acest tip de problema medicala. Insa medicii mentioneaza pe langa genetica si dietele dezechilibrate, si alti factori de risc.



“Un nivel crescut de aciditate a dietei unui copil poate duce la formarea calculilor renali. Bauturile acidulate in exces cresc nivelul de aciditate din urina, iar cristalele de fosfati se acumuleaza sub forma de calculi. La fel, si un consum excesiv de proteine animale duce la cresterea aciditatii, terenul perfect de formare a calulilor renali, mai ales la baieti. De asemenea, hidratarea insuficienta cu apa in detrimentul consumului de sucuri acidulate poate crea conditiile perfecte pentru aparitia calculilor renali”, completeaza specialistul.

Potrivit unui comunicat remis 9am, parintii trebuie sa monitorizeze atent starea de sanatate a copiilor. Culoarea urinei este un indicator important al starii de sanatate si hidratare.

“Un adult ar trebui sa consume cel putin 3 litri de lichide pe zi. Iar copiii, mai ales baietii, trebuie sa consume, in functie de varsta, minimum intre 1 si 1,5 l de lichide pe zi. Vara, cand corpul transpira cantitatea trebuie sa fie mai mare. Culoarea urinei este un bun indicator al nivelului de hidratare. Astfel, culoarea “galben” a urinei arata ca organismul este deshidratat, iar in aceste conditii aportul de lichide trebuie crescut. Consumul zilnic de suc din doua lamai proaspat stoarse nu doar ca previne formarea calculilor renali, dar este benefic si pentru persoanele care deja au pietre la rinichi. Sucul de lamaie se poate adauga in diverse preparate, dar trebuie sa fie proaspat”, adauga pediatrul urolog Selçuk Yücel.

Parintii trebuie sa fie extrem de atenti si cand le dau copiilor suplimente alimentare si vitamine. O vizita la medic in prealabil ii poate scuti de neplaceri.



“Daca in familie exista persoane care au calculi renali, atunci copiii trebuie evaluati atent mai ales inainte de administrarea unui supliment cu calciu. Insa si la copiii care provin din familii unde nu exista persoane care au calculi renali, suplimentele cu calciu trebuie administrate dupa o evaluare ecografica a aparatului urinar”, recomanda medicul.

“Putem recurge si la interventii chirurgicale, daca un calcul renal este mai mare de 6mm de exemplu. Dar decizia de a face interventia clasica depinde de localizarea pietrei, iar noi o aplicam mai ales in cazurile in care un calcul renal blocheaza anumite traiecte urinare. Exista, de asemenea, si posibilitatea de a trata calculii prin litotritie, o metoda prin care calculii renali sunt sparti in bucati mai mici care se elimina in mod natural. Putem face si interventii endoscopice, fie prin incizii foarte mici, fie folosind chiar tractul urinar pentru a accesa zona afectata de calculi renali. Astfel, reusim sa patrundem cu instrumente foarte fine, sa spargem pietrele care, astfel, se vor elimina natural. La ora actuala, facem mai multe interventii minim invazive decat interventii ample”, explica expertul.

Daca exista deja simptome ale prezentei calculilor precum urinarea frecventa, durerea la urinare, prezenta sangelui in urina, culoarea modificata a urinei si durerile abdominale, atunci copiii trebuie evaluati metabolic. Calculii renali pot fi de mai multe tipuri si pot fi tratati prin medicatie, interventii endoscopice, chirurgie clasica sau ultrasunete.Dieta copiilor cu predispozitie catre calculi renali trebuie elaborata de un medic. Excesul de carne trebuie eliminat, insa carne rosie, pestele si carnea de pasare trebuie sa ramana in dieta, intr-o cantitate optima, deoarece sunt considerate esentiale in procesul de crestere si dezvoltare a copiilor.