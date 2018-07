Previziunile pentru aceasta vara sunt insa mai optimiste: 73,9% dintre angajati si-au planuit intre 5 si 20 de zile de concediu, in timp ce 13,3% vor avea maximum 5 zile libere, iar 12,7% vor ramane toata vara la birou.

In ceea ce priveste bugetele rezervate pentru vacanta, 60% spun ca au alocat cel mult 500 de euro. 28% vor plusa, pana la 1.000 de euro, iar mai putin de 15% sunt pregatiti sa cheltuiasca intre 1.000 si 2.000 de euro sau chiar mai mult.



“Numarul de zile de concediu pe care si le iau romanii spune multe despre felul in care reusesc sa se imparta intre viata de la birou si cea de acasa. Dar si mai graitor este comportamentul pe care il au in vacante. 4 din 10 angajati romani spun ca obisnuiesc sa lucreze in zilele libere, iar 14,5% dintre acestia petrec cel putin doua ore, zilnic, in acest scop. In cea mai mare parte a cazurilor vorbim insa despre o perceptie gresita pe care o au asupra nivelului de implicare pe care angajatorii il asteapta de la ei. Desi, intr-adevar, mai exista companii in care nou venitii sunt invatati ca orele suplimentare sunt obligatorii si ca sarcinile de serviciu nu tin cont de zilele libere, tot mai multe companii si-au asumat un rol de educare si au inceput sa incurajeze si uneori chiar sa impuna angajatilor sa puna punct sarcinilor de serviciu odata cu terminarea programului de lucru”, declara Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

“Mai surprinzator de atat este, insa, ce au raspuns participantii la studiu atunci cand au fost intrebati daca au fost nevoiti sa-si intrerupa vreodata concediul si sa se intoarca mai devreme la birou pentru a rezolva probleme legate de munca. 42,3%, adica aproape jumatate din total, au raspuns <<da>>”, a adaugat Bogdan Badea.

Cu toate acestea, un numar semnificativ de angajati raman conectati la ce se intampla la birou atunci cand sunt in vacanta. Chiar mai mult, un sfert din totalul participantilor la studiul derulat de eJobs au spus ca, atunci cand concediul este mai scurt de o saptamana, isi aleg destinatia in locuri apropiate, ca fus orar, de casa, astfel incat sa poata fi contactati oricand, de catre colegi. 18% declara ca aceasta este o regula de la care nu se abat niciodata, in timp ce 57% nu iau in calcul acest factor.Potrivil unui comunicat remis 9am, mail-ul ramane aproape pentru toti activ, doar 9% dintre respondenti declarand ca nu il verifica atunci cand sunt in concediu. Cei mai “silitori” (3,8%) au o frecventa-record de conectare la email – o data sau de mai multe ori pe ora, in fiecare zi.

Studiul a fost derulat in perioada aprilie-mai 2018, pe un esantion de 1.300 de respondenti, cu varste intre 18 si 56 de ani. Dintre acestia, 56,8% sunt salariati fara functie de conducere.