"In concret, cei in cauza conditioneaza solutionarea cererilor petentilor, beneficiari ai unor programe sociale ce implica garantii din partea statului roman, de primirea unor foloase patrimoniale necuvenite in mod direct sau prin intermediul unor apropiati, fiind creat astfel un mecanism intre functionarii institutiei din diverse compartimente, avand ca scop obtinerea de beneficii personale. In acest mod nu se respecta ordinea inregistrarii cererilor, nu sunt acordate sanse egale si este incalcat accesul liber al beneficiarilor de buna credinta, castigatori fiind doar cei ce se incadreaza in 'prioritatile' angajatilor, in schimbul sumelor de bani date ca recompensa", mentioneaza sursa citata.



Astfel, urmeaza sa fie puse in aplicare 8 mandate de aducere pe numele suspectilor si vor fi audiati si circa 60 de martori.

"Concomitent, cu sprijinul specialistilor din cadrul A.N.A.F. – Directia Generala Antifrauda Fiscala, vor fi efectuate controale fiscale si verificari de specialitate la o societate comerciala detinuta de una dintre angajatele cercetate si pentru stabilirea fluxurilor financiare aferente sumelor de bani obtinute ilegal de personale implicate in mecanismul infractional.

Aceste actiuni vizeaza si un subofiter din cadrul unei unitati militare din Bucuresti, cercetarile fata de acesta fiind realizate distinct de catre procurori din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti', se mai arata in comunicat.