"O femeie a sunat la 112 si a anuntat faptul ca a gasit la fiica ei in varsta de 21 de ani substante suspecte a fi droguri. Politistii care s-au deplasat la fata locului au prins-o in flagrant pe tanara de 21 de ani ce avea asupra ei substante suspecte a fi droguri, in vederea consumului", a spus Emanuela Sarbu, purtatoarea de cuvant a IPJ Giurgiu.

Autoritatile au intocmit in acest caz un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de detinere in vederea consumului de substante suspecte a fi droguri. Lucratorii Serviciului de Combatere a Crimei Organizate continua cercetarile, noteaza stirileprotv.ro.