Potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat, este a zecea luna la rand in care se inregistreaza majorari de preturi, dar si a cincea luna consecutiva in care Romania se afla pe primul loc la scumpiri din Europa, potrivit stirileprotv.ro.

Din datele publicate de Eurostat reiese faptul ca Romaia a avut in luna iunie o inflatie de 4,7%, in crestere fata de luna mai, cand a inregistrat 4,6%. In topul tarilor cu cea mai ridicata rata a inflatiei sunt si Estonia – 3,9%, urmata de Ungaria – 3,2%. La pol opus sunt Irlanda – 0,7%, Grecia – 1% si Danemarca – 1,1%.

Pe de alta parte, in iunie 2018 rata inflatiei la nivelul UE a fost de 2%, comparativ cu 1,9% in luna mai. Comparativ, in aceeasi perioada a anului anterior rata inflatiei era de 1,3%, cele mai mari cresteri inregistrandu-se in sectorul energetic, urmat de servici, alimente, alcool si tutun.