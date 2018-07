„Cu aceasta noua lista de candidati, programul nostru a intrat intr-o interactiune directa deja cu 14 orase din tara. As dori sa marcam importanta faptului ca in acest an nu numai resedinte de judet au decis sa aplice si implicit sa-si creasca eforturile de investitii in tineri. Este o provocare si pentru noi sa dezvoltam cat mai multe instrumente si initiative de sprijin pentru orasele romanesti, pe langa titlu in sine, pentru ca tot mai multe orase vor realiza ca singura cale de dezvoltare pe termen lung este prin participarea activa a tinerilor”, a declarat András Farkas – Grupul PONT, secretar general al Guvernantei pentru Capitala Tineretului din Romania.

Prin proiectele inscrise in competitie, toate cele patru orase isi propun sa implice tinerii in activitati prin care sa contribuie la dezvoltarea comunitatii locale si mai presus de atat, sa dezvolte modul in care autoritatile locale colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale de tineret si cu mediul privat.



„Dezvoltarea sustenabila a unei comunitati este posibila doar prin implicarea activa a membrilor sai, iar BCR continua sa sprijine initiative de dezvoltare urbana axate pe implementarea unor proiecte strategice dedicate tinerilor. Ne bucuram ca programul se dezvolta cu fiecare editie si ca are un impact din ce in ce mai mare la nivel national. Suntem convinsi ca beneficiile se vor regasi pe termen lung si asupra economiei romanesti”, a declarat Nicoleta Deliu, Sef Departament Comunicare Corporativa si Afaceri Comunitare BCR.

„Tinerii din Brasov, Iasi, Roman si Bistrita sunt chemati in centrul procesului de dezvoltare urbana si sunt sigur ca efectele se vor simti in curand. Suntem nerabdatori sa colaboram cu toate orasele candidate in acest drum al lor si, bineinteles, de-abia asteptam sa vedem care dintre ele va deveni principalul reper al miscarii de tineret incepand cu 2 mai 2019”, a declarat Mihai Dragos, Presedintele Consiliului Tineretului din Romania.

Un juriu independent, format din reprezentanti ai sectorului neguvernamental, ai mediului privat, ai institutiilor publice si ai organizatiilor de tineret ale partidelor politice parlamentare, va analiza candidaturile si va alege pe baza criteriilor de jurizare orasele finaliste, care vor depune o candidatura completa in cea de-a doua runda. Lista scurta a finalistilor va fi publicata pe data de 16 august, iar pana pe 8 octombrie orasele finaliste vor dezvolta conceptul inscris intr-o candidatura extinsa. Orasul castigator va fi anuntat pe data de 3 noiembrie si va prelua oficial titlul pe data de 2 mai 2019.„Programul Capitala Tineretului din Romania produce schimbari ireversibile in comunitatile in care acesta este implementat, iar cu fiecare editie tot mai multi tineri din Romania devin mai implicati in comunitatile lor, contribuind astfel la o dezvoltare locala sustenabila. De asemenea, programul stimuleaza un sentiment de apartenenta al tinerilor fata de orasul lor. Sunt nerabdator sa cunosc tinerii care stau in spatele celor 4 candidaturi si impreuna cu ei si cu cei care au implementat deja un astfel de program sa dezvoltam noi oportunitati pentru tinerii din orasele Romaniei”, a declarat Tudor Ogner, Presedintele Federatiei Tinerilor din Cluj.

Potrivit unui comunicat remis 9a, programul „Capitala Tineretului din Romania”, care functioneaza pe principii similare cu Capitala Europeana a Tineretului, titlu detinut de Cluj-Napoca in 2015, a fost initiat de catre Consiliul Tineretului din Romania, Federatia Tinerilor din Cluj, Grupul PONT si Banca Comerciala Romana. Prima editie a avut loc in anul 2016, iar primul oras din Romania care a purtat acest titlu a fost Timisoara, urmat de Bacau si Baia Mare, care detine acest titlu incepand cu 2 mai 2018.

Detalii despre programul Capitala Tineretului din Romania sunt disponibile AICI.