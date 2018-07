Barbatul decedat in urma accidentului de munca de la Mina Lupeni era angajat ca miner sef de schimb. Acesta era in varsta de 42 de ani si avea o vechime in munca de aproape 22 de ani, iar de 20 de ani lucra in subteran. Barbatul era casatorit si avea o fata in varsta de 14 ani.

Potivit purtatorului de cuvant al institutiei, Sorin Istrate accidentul de munca a avut loc intr-un abataj cu banc subminat. Avand in vederea gravitatea acestuia, ancheta va fi efectuata de ITM Hunedoara, potrivit Digi24.