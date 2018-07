In cadrul noului oficiu de 500 m2, situat la etajul 1 al centrului comercial ParkLake, vor functiona 17 ghisee - 14 ghisee pentru primirea cererilor si 3 ghisee pentru eliberarea pasapoartelor.

“Prin oferta de servicii si divertisment pe care o punem la dispozitie, suntem o destinatie ideala pentru vizitele pe termen lung. Deschiderea biroului de evidenta si eliberare a pasapoartelor ofera comunitatii locale un nou serviciu pentru rezolvarea nevoilor administrative, oferind in acelasi timp optiuni multiple pentru petrecerea timpului liber. Aceasta deschidere marcheaza un alt pas in misiunea noastra de a oferi vizitatorilor nostri o experienta 'beyond shopping'. ", sustine Catalin Cucian, ParkLake Shopping Manager.

Potrivit unui comunicat remis 9am, noul sediu de evidenta si eliberare a pasapoartelor, deschis in ParkLake, va opera de luni pana vineri intre orele 8.30 - 16.30, iar miercuri biroul este deschis pana la ora 18.30.