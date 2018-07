Acestia au fost prinsi de politisti, in urma unei reclamatii facute de angajatii unei banci deoarece au efectuat mai multe tranzactii suspecte la un bancomat.

Baiatul de 18 ani conducea masina ce a fost oprita ulterior in trafic, iar cei doi au fost dusi la o sectie de politie. In momentul in care s-au facut perchezii, politia a gasit mii de dolari si carduri false ascunse sub fusta lunga purtata de fetita. De asemenea, in urma cercetarilor s-a descoperit ca baiatul care se legitima cu o carte de identitate romaneasca falsa, era cautat prin Interpol.

Baiatul a fost arestat iar fetita a ajuns in custodia serviciului de protectie a copilului, politia continuand ancheta pentru a-i descoperi pe toti membrii bandei din care ar fi facut parte copiii, informeaza Digi24.