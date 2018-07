Aceasta dupa ce, luni seara, Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a afirmat ca Guvernul ia in calcul o astfel de interventie pe piata gazelor.

"Conform legislatiei din sector, Guvernul poate lua masuri de salvgardare in cazuri extreme, precum cele legate de pericole iminente, de dezechilibre in sistem, in cazul unor conducte magistrale avariate, daca sunt oprite sonde sau alte incidente de acest fel. Momentan, insa, nu se intrunesc aceste conditii, iar interventia administrativa asupra pretului nu se justifica", au spus expertii din minister.

Potrivit acestora, o astfel de interventie ar perturba functionarea pietei, care este pe drumul cel bun.

"Anul trecut, pe bursa de gaze s-au tranzactionat 70% din cantitatile totale, iar pentru acest an se estimeaza ca se va ajunge la 90% din consumul general", au adaugat sursele citate.

Mai mult, o astfel de masura ar aduce Romaniei un nou infringement din partea Comisiei Europene, in conditiile in care oficialii de la Bruxelles au avertizat deja tara noastra in ceea ce priveste liberalizarea pietei gazelor, au continuat reprezentantii ministerului.

Darius Valcov, consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, a anuntat ca pretul gazelor va creste cu 4% de la 1 august, insa, in urmatorul an, va urma o ieftinire cu peste 20%.

"Chiar azi (luni - n. r.) am primit o adresa de la presedintele ANRE - bineinteles doamna prim-ministru si spre stiinta si mie - prin care ni se spune ca situatia nu e deloc roz. La 1 august urmeaza o crestere - pentru ca asa e legislatia - de 4% a pretului la gaze. (...) Doua mari companii, n-am sa le dau numele, au peste 95% din productia romaneasca si atunci isi permit ca un pret de productie de 27 de lei sa ajunga la vanzare la 81 de lei, adica un profit de 300%. O parte isi ia si statul roman, pentru ca e actionar in amandoua. De ce? Pentru ca asa au inteles unii manageri ca trebuie mers inainte. Marim pretul, ca pana la urma cine-l suporta, e un prost care trebuie sa-l plateasca, decat sa marim productia si sa diversificam sursele, astfel incat sa vindem mai mult, poate chiar si la export, dar la un pret mai mic", a spus Valcov, la Antena 3.

Acesta sustine ca legislatia permite Guvernului sa intervina pentru a regla pretul gazelor "pentru maxim trei ani".

"Constatand ca din 2013 pana azi pretul la gaz a crescut cu 75%, ca urmare a dorintei acestor doua entitati de a obtine profit de 300%, adica cateva miliarde de lei pe an, ANRE s-a sesizat si ne-a trimis aceasta adresa si ne intreaba ce sa facem pentru ca exista lege (...) si legea spune in felul urmator: cand te afli intr-o astfel de situatie, poti sa intervii ca Guvern si pentru maxim trei ani de zile sa reglezi pretul, astfel incat acesta sa poata fi suportat, sa fie real platit de catre oameni catre companii. Si acest lucru la recomandarea pe care si eu o s-o fac si o s-o sustin - si sunt sigur ca in aceasta directie vom merge - in urmatorul an de zile pretul gazelor se va ieftini cu peste 20%", a adaugat Valcov.

Potrivit Legii 123/2012, articolul 180: (1) In situatia unui dezechilibru major intre cerere si oferta si/sau a unei disfunctionalitati evidente a pietei de gaze naturale, Guvernul, la propunerea ANRE si cu avizul Consiliului Concurentei, poate limita cresterea excesiva a preturilor/tarifelor sau blocarea acestora pentru o perioada determinata de maximum 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult 3 luni, cat timp persista circumstantele care au determinat adoptarea respectivei decizii, prin: a) fixarea unei limite superioare a pretului; b) limitarea venitului din activitatea reglementata. (2) Costurile recunoscute si amanate, potrivit alin. (1), se recupereaza integral, in conformitate cu procedura aprobata de autoritatea competenta.