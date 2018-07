Marius Manole, Florin Calinescu si Oana Pellea strang semnaturi in campania "Fara Penali"

Mai multi actori, printre care Oana Pellea, Marius Manole, Maria Obretin, Florin Calinescu si Nicoleta Lefter, vor fi prezenti in fiecare zi, in perioada 18-25 iulie, in Piata Universitatii pentru a strange semnaturi in sprijinul initiativei cetatenesti #FaraPenali.