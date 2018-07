Femeia a apelat luni numarul de urgenta 112 pentru a alerta autoritatile ca urmeaza sa nasca, insa se afla in zona padurii Baneasa, fara a putea preciza cu exactitate locul sau furniza detalii concrete ce ar fi putut facilita reperarea acesteia.

"Astfel, intreg dispozitivul de siguranta publica al Sectiei 2 Politie, impreuna cu doua echipaje din cadrul Sectiei 5 Politie, dar si cu echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov, s-au deplasat in zona indicata in vederea depistarii femeii in cauza.

In urma activitatilor de cautare desfasurate in perimetrul indicat de apelanta, in jurul orei 19.00, politistii au descoperit locul in care se afla femeia,vizibil insarcinata, careia i-au fost acordate primele ingrijiri medicale de catre unul dintre echipajele ambulantei, ulterior fiind transportata la spital, unde la scurt timp a dat nastere unei fetite perfect sanatoase", se arata intr-un comunicat.