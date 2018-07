Apartamentul in care locuia femeia era situat in localitatea Brunico din regiunea Alto Adigesi si a ars in totalitate. In urma incendiului, alte sase persoane au fost ranite sau intoxicate cu fum si au fost transportate la spital.

Marti dimineata, in jurul orei 9:00, pompierii din regiune au fost chemati sa intervina la un incendiu izbucnit intr-un bloc de apartamente din Via Josef Ferrari, in apropiere de centrul educational al orasului.

Locatara era o femeie in varsta de 46 de ani, din Romania ce nu a mai putut fi salvata, iar celelalte persoane care locuiau in cladire s-au intoxicat cu fum, avand nevoie de spitalizare.

Luand in calcul toate posibilitatile, s-a stabilit ca incendiul a fost provocat de o scurgere de gaze care a avut loc noaptea trecuta in apartamentul victimei situat la etajul al treilea al blocului, potrivit antena3.ro.