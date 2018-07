IWG realizeza anual cel mai mare studiu despre atitudinea fata de munca flexibila, cu peste 18.000 de profesionisti din peste 96 de tari.

Cand nu lucreaza de la sediul firmei, aproape jumatate dintre respondentii romani intervievati lucreaza de acasa, si aproximativ 20% prefera cafenele si optiunile de tip business lounge.



“Creste cererea pentru ‘la cerere’ si este firesc in contextul revolutiei spatiilor de munca. Timp de generatii oamenii s-au obisnuit cu programul de lucru fix, de 8 ore petrecute in acelasi birou. Insa un numar din ce in ce mai mare de companii adopta un model diferit de munca ce aduce beneficii de partea angajatorilor si a angajatilor si, motiv pentru care companiile isi revizuiesc portofoliul imobiliar. Am intrat in era fortei de munca mobile si flexible, iar acest fenoment reprezinta o schimbare majora nu doar pentru Romania, dar si la nivel global. Foarte curand conceptul de munca flexibila va deveni normalitate”, explica Ramona Predescu (Iacob), Country Manager Regus si Spaces in Romania.

Peste 90% dintre managerii romani au recunoscut ca sunt preocupati ca firma pe care o conduc sa raspunda mai repede decat competitia la schimbarile din piata si sa capitalizeze pe oportunitatile care apar in piete noi, dar fara sa faca investitii pe termen lung (81% dintre repondenti).

Totodata, companiile din Romania (63%) sunt interesate sa creasca in urmatorii 3-5 ani veniturile din contracte internationale, fata de media de 50% a respondentilor globali.

Potrivit unui comunicat 9am, managerii intervievati (90%) sunt de parere ca angajatii care lucreaza in regim remote pot aduce economii semnficative pentru firma si ca utilizarea unor birouri flexibile ar scadea cu pana la 10% cheltuielile anuale de management al spatiilor (81%) - administrare, echipare si decorare, costuri de mentenanta - si cheltuielie cu spatiul neutilizat (40%).

Oamenii de afaceri din Romania au o disponibilitate scazuta (28%), fata de media globala (41%) de a avea capitalul blocat in contracte pe termen lung legate de proprietati si tehnologie. Peste 60% dintre respondenti au recunoscut ca iau in considerare renuntarea la spatiul actual in favoarea unei solutii de sediu flexibil, bazata pe abonament, pentru a redirectiona mai mult capital catre initiative de crestere a afacerii.

Principalele 3 avantaje pe care le ofera un spatiu de lucru flexibil pentru o companie care incepe activitatea intr-o noua locatie sunt legate de evitarea costurilor de amenajare si de investire a capitalului (74%), viteza de set-up a spatiului (64%) si eliminarea perioadei de ‘business downtime’ aferent acestor activitati (31%).

Obstacolele percepute ca relevante atunci cand companiile se extind in noi locatii sunt legate de raportul calitate-pret (78%), costul cu infrastructura IT si servicii (67%) si resursele necesare pentru dotarea si amenajarea noului spatiu (57%).

Managerii romani sunt de parere ca un mediu de lucru flexibil, din perspectiva alegerii orei si a locatiei, ii ajuta pe angajati sa fie mai productivi (peste 80%), mai satisfacuti la locul de munca si sa aibe intalniri mai eficiente (peste 70%), si totodata le permite acestora sa lucreze mai aproape de casa (peste 50%).

Caracteristicile unui spatiu de lucru ‘productiv’, in opinia respondentilor din Romania, sunt date de un design inspirational pentru colegi si clienti (72%), de internetul de mare viteza (57%), de un numar generos de sali de intalnire (40%) si de acces la caile de transport (34%).

La intrebarea ‘ce le-ar determina pe companiile din industria in care activezi sa utilzeze locatii remote’, optimizarea costurilor a fost raspunsul a peste 90% dintre respondenti, urmat de cresterea productivitatii, un mai bun work-life balance pentru angajati si reducerea timpului pierdut in trafic de acestia. Totodata peste 80% dintre antreprenori au mentionat posibilitatea de scale-up si scale-down a afacerii, fara investitii pe termen lung in sediu.

In acord cu tendinta globala in crestere, 87% dintre respondentii din Romania au fost de acord cu oportunitatile pe care le ofera recrutarea fortei de munca flexibile, freelanceri sau consultanti, si ca posibilitatea de a apasa on/off butonul serviciilor utilizate, in functie de nevoi si cu pierderi minime, aduce beneficii semnificative companiei (82%).

Posibilitatea de a rezerva rapid un birou (66%), o sala de intalniri (61%) si gasirea celui mai apropiat birou disponibil atunci cand calatoresc intr-un oras nou sau intr-o tara straina (52%), urmate de gestionarea costurilor aferente sunt principalele solicitari pe care respondentii romani le au de la o aplicatie de mobila pentru birouri flexibile. Totodata, peste 80% dintre respondenti au valorizat impactul pe care apartenenta la o comunitate globala de afaceri il are in capacitatea de inovare a propriei companii.