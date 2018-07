Uneori ne uitam lung in vitrina, socotim in minte cati bani sunt in portofel si ne vedem de drum, aproape rusinati ca ne-am putut gandi la asa ceva. Alteori cedam tentatiei, intr-un impuls de moment, si cheltuim mai multi bani decat avem.

In mintea noastra, un lucru scump este automat de o calitate mai buna, asa cum a demonstrat un studiu realizat de oamenii de stiinta de la universitatea americana CalTech. Cu suficienti bani in conturi, oricine ar alege o pereche de casti care costa 55.000 de dolari (atata costa Orpheus de la Sennheiser) in locul uneia care costa doar 1.000 de euro si se aude aproape la fel de bine.

Exista, insa, unele metode care iti permit sa cumperi produse de lux la preturi accesibile, fara sa ramai cu portofelul gol. Iata ce poti sa faci:

1. Asteapta!

Ai gasit pe un site un produs care te-a fascinat de la prima privire si ti-l doresti cu atata ardoare incat nici nu mai conteaza pretul? Asteapta. Este cel mai simplu si mai eficient sfat pe care-l poti primi atunci cand ai intrat in febra cumparaturilor. Preturile sunt mereu in scadere si, odata cu trecerea timpului, poti face economii sanatoase la buget.

In loc sa te repezi la casa cu portofelul gata deschis sau sa dai click din prima pe butonul cu „Adauga in cos”, verifica si alte magazine. In cazul celor online, exista agregatoare de preturi cum ar fi price.ro sau compari.ro, care iti prezinta tot istoricul preturilor unui produs si magazinele unde acesta se gaseste cel mai ieftin.

2. Urmareste perioadele de reduceri

Pe termen lung, rabdarea este principalul tau aliat. Toate marile magazine ofera, periodic, reduceri considerabile.

Daca iti pastrezi nervii tari, poti sa gasesti produse de foarte buna calitate, pe care in mod normal nu ti le-ai permite, la preturi mai mult decat accesibile. Este cazul acestor ceasuri Skagen classy care, la momentul scrierii acestui articol, au reduceri de pana la 60%.

Vei sti cu siguranta cand te afli in perioada de discounturi, pentru ca toate magazinele importante au scris mare pe vitrine: %SALE!%. De obicei, asta se intampla cand magazinele schimba gama de produse sau fac loc unei noi colectii. Daca iti programezi sesiunile de shopping in functie de perioadele cu discounturi mari, iti vei imbogati la propriu garderoba cu lucruri costisitoare care nu vor face gaura in buget.

P.S: Tocmai te afli intr-o perioada de reduceri.

3. Nu stramba din nas la produsele second-hand

Romanii au, in general, o parere extrem de proasta despre lucrurile second-hand, in special despre haine. Asta desi, paradoxal, autoturismele la mana a doua se vand in tara noastra ca painea calda: in luna mai, doar una din patru masini inmatriculate a fost noua.

Cu toate astea, marii retaileri s-au reorientat si ofera acum clientilor produse considerate high-end la preturi reduse. Cauta pe site-urile lor sectiunea pentru produsele resigilate sau cele cu mici defectiuni. Ai putea avea o surpriza cand vei vedea preturile.

Daca-ti doresti un telefon care in mod normal ti-ar depasi bugetul, il poti achizitiona la mana a doua, la pret redus si cu garantie. Cat despre magazinele second-hand de haine, cu putina rabdare si atentie poti gasi aici adevarate bijuterii de firma la preturi modice. Și, daca ai noroc, pot fi chiar nepurtate.

4. Brandul costa. Cauta produse generice, la pret mai bun

Unul dintre cele mai bune exemple care sustin aceasta idee este cel al medicamentelor: doua produse cu aceeasi substanta activa, in aceeasi cantitate, cu o diferenta uriasa de pret intre ele. Diferenta este data de brand: cel mai cunoscut va fi mereu mai scump.

In cazul unui telefon performant, unii oameni vor neaparat brandul, in timp ce altii cauta un model absolut identic ca si performante, dar la jumatate de pret, pentru ca e produs de o companie mai putin cunoscuta.

Vei spune ca brandurile mari ofera, in schimbul costurilor ridicate, o calitate superioara. Acest argument nu e intotdeauna valabil. Atunci cand iti doresti un produs scump, cauta-i echivalentul si intre produsele mai ieftine, dar verifica intotdeauna ce spun ceilalti cumparatori in recenzii. De exemplu, un produs mai ieftin, dar cu sute de recenzii de 5 stele, poate fi mult mai bun decat unul scump, „de firma“.

5. Cauta vouchere si inscrie-te la newslettere

In tarile din Vest, voucherele si cupoanele de reduceri sunt o adevarata manie. Multi oameni isi fac cumparaturile lunare folosind doar vouchere (cum e cazul unei britanice care a platit cumparaturi de 1.200 de lire in cupoane), iar moda a prins si in Romania.

Toate lanturile mari de magazine le ofera, uneori clientilor fideli, alteori in cadrul unor campanii de promovare. Reducerile se invart de obicei in jurul a 10-20%, dar uneori poti gasi si vouchere cu reduceri mult mai mari. Cu cat produsul este mai scump, cu atat reducerea este mai mare.

Pe scurt, atunci cand faci cumparaturi regula de aur este sa nu cedezi niciodata primului impuls. Orice minunatie ai descoperi intr-un magazin, fa un pas in spate - si fizic, si psihic - si cauta alternative. Cu siguranta vei face o afacere mai buna, la un pret mult mai mic.