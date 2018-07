Incidentul a avut loc luni seara, in comuna Valeni, unde o fetita de doi ani, care a fost lasata nesupravegheata de parinti, a baut o solutie extrem de toxica, folosita pentru deparazitarea cainilor si pisicilor, scrie vremeanoua.ro.

"Am lasat fiola de Neostomosan pe frigider, apoi m-am dus in alta camera. Dupa o perioada scurta de timp, soacra mea a luat fiola aia si a pus-o pe masina de spalat, de unde fetita a reusit sa o ia. La inceput am crezut ca are probleme de constipatie, pentru ca a mai avut", a declarat mama fetitei, pentru sursa citata.

Femeia a sunat 112, in momentul in care a vazut ca fetita a lesinat si a alergat pe strada principala din comuna, pentru a iesi in intampinarea ambulantei. Medicii care au sosit la fata locului i-au acordat primul ajutor micutei care era in stare foarte grava. Ulterior, aceasta a fost transportata la Spitalul Judetean Vaslui, unde a intrat in coma.

La scurt timp medicii au cerut transferul fetitei la Spitalul "Sfanta Maria" din Iasi, insa a intrat in stop cardiorespirator in momentul in care a fost urcata in ambulanta.

Medicii au incercat sa o resusciteze, insa copila nu a mai putut fi readusa la viata, potrivit Libertatea.