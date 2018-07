"Adoptarea Statutului, tratatul fondator al CPI, a reprezentat un pas decisiv in lupta impotriva impunitatii pentru cele mai grave infractiuni care preocupa comunitatea internationala in ansamblul sau si care pot ameninta pacea si securitatea globala, precum genocidul, crimele de razboi, crimele impotriva umanitatii si crima de agresiune.

Ziua Justitiei Penale Internationale reprezinta o oportunitate de a reitera angajamentul comunitatii internationale pentru realizarea mandatului Curtii, care are un rol esential in dezvoltarea dreptului penal international, precum si in promovarea unei culturi a respectului pentru principiile statutului de drept, cu impact in planul prevenirii conflictelor si al protejarii victimelor celor mai grave infractiuni sanctionate de dreptul international.

Romania s-a numarat in mod constant printre promotorii Curtii Penale Internationale si sustine activitatea acesteia, bazata pe principiul cooperarii cu statele parti la Statutul de la Roma, precum si pe principiul complementaritatii, conform caruia jurisdictia Curtii este complementara jurisdictiilor nationale.

De asemenea, Romania va continua sa sprijine la nivel european si international actiunile menite sa consolideze respectul pentru normele de drept penal international, precum si masurile de promovare a universalitatii si integritatii Statutului CPI", se arata intr-un comunicat.