Desi sortimentele de lapte degresat si semi-degresat au fost mentionate decenii la rand in recomandarile nutritionale conventionale potrivit carora acestea ar fi mult mai sanatoase in comparatie cu laptele integral, un studiu recent sugereaza ca adevarul este, de fapt, invers.

Oamenii de stiinta nu au identificat nicio asociere semnificativa intre grasimile din lactate si declansarea bolilor de inima sau a accidentului vascular cerebral, doi dintre cei mai importanti factori de risc pentru sanatate asociati cu o dieta bogata in grasimi saturate. In schimb, studiul a relevat ca anumite tipuri de grasimi din lactate pot oferi chiar protectie contra accidentului cerebral sever, au notat oamenii de stiinta.

''Descoperirea noastra sustine si scoate in evidenta numarul din ce in ce mai mare de dovezi care sugereaza ca, in ciuda credintei populare, grasimea din lactate nu creste riscul de boli de inima sau de mortalitate la adulti'', a declarat Marcia Otto, profesoara la Universitatea din Texas, care a condus studiul.



''Pe langa faptul ca nu contribuie la (riscul de) deces, rezultatele sugereaza ca un acid gras prezent in lactate poate scadea riscul de mortalitate asociata bolilor cardiovasculare, in special ca urmare a unui accident vascular cerebral'', a adaugat Otto.

Studiul, care a luat in calcul o perioada de 22 de ani, a evaluat modul in care mai multi indicatori biologici ai acizilor grasi prezenti in grasimea din lactate a fost asociata cu decesul si mortalitatea.

In comparatie cu datele autoraportate privind consumul, metoda utilizata in acest caz a permis obtinerea unor informatii mai numeroase si mai obiective cu privire la impactul expunerii pe termen lung la acesti acizi grasi, se arata in prezentarea studiului.

Aproape 3.000 de barbati si femei, de 65 de ani si peste aceasta varsta, au fost inclusi in aceasta cercetare care a analizat nivelurile din sange a trei acizi grasi diferiti prezenti in lactate, in 1992 si mai tarziu, peste sase si respectiv 13 ani, scrie Agerpres.

Niciunul dintre tipurile de acid gras nu a fost in mod semnificativ asociat cu mortalitatea totala. In plus, un acid gras a fost asociat cu scaderea riscului de deces legat de afectiuni cardiovasculare.



Persoanele cu niveluri mai ridicate de acizi grasi, care sugereaza un consum ridicat de produse lactate integrale, au prezentat un risc cu 42% mai mic de deces ca urmare a unui accident vascular cerebral.

Specialista in nutritie Clarissa Lenherr a subliniat ca prin eliminarea grasimii din lactate aceste alimente nu mai sunt complete si se pierd vitamine importante. ''Grasimea din lactate le face satioase, iar prin eliminarea grasimii se diminueaza cantitatile de vitamina A si D pe care acestea le contin. Amandoua sunt vitamine deosebit de importante, iar ambele sunt solubile in grasime, adica au nevoie de grasime pentru a fi absorbite''.

La randul sau, Otto a adaugat ca produsele lactate integrale sunt importante surse de nutrienti. ''Rezultatele noastre subliniaza necesitatea revizuirii actualelor linii directoare nutritionale privind lactatele integrale, surse bogate de nutrienti precum calciul si potasiul. Acestia sunt esentiali pentru sanatate, nu numai in timpul copilariei ci pe tot parcursul vietii, in special la o varsta inaintata cand subnutritia si boli precum osteoporoza sunt mai des intalnite'', a spus ea.