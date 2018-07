Studiu: Consumul unei portocale pe zi scade cu 60% riscul de degenerescenta maculara

Persoanele care consuma in mod regulat portocale au un risc semnificativ mai mic de a dezvolta degenerescenta maculara, o afectiune oftalmologica comuna in randul persoanelor de varsta medie din Australia, conform unui studiu recent efectuat in aceasta tara, citat luni de Xinhua.