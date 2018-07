"Tot mai multi consumatori isi rezerva online locurile de cazare pe durata vacantei, iar acest sector a creat numeroase oportunitati noi pentru turisti. Insa popularitatea nu poate fi o scuza pentru nerespectarea normelor UE de protectie a consumatorilor. Consumatorii trebuie sa inteleaga cu usurinta pentru ce anume platesc si ce preturi exact urmeaza sa plateasca pentru servicii si trebuie sa beneficieze de norme echitabile, de exemplu in ceea ce priveste anularea de catre proprietar a locurilor de cazare rezervate. Ma astept ca Airbnb sa prezinte cat mai rapid solutiile adecvate", a declarat VÄ›ra Jourová, comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen.

Modul actual in care Airbnb prezinta preturile, precum si o serie de clauze nu sunt conforme cu Directiva privind practicile comerciale neloiale, cu Directiva privind clauzele contractuale abuzive si cu Regulamentul privind competenta judiciara in materie civila si comerciala. Prin urmare, autoritatile europene de protectie a consumatorilor si Comisia au solicitat societatii Airbnb sa adopte o serie de modificari. Societatea trebuie sa-si prezinte propunerile pana la sfarsitul lunii august. Dupa ce Airbnb va propune solutii pentru rectificarea problemelor identificate, Comisia si autoritatile pentru protectia consumatorilor din UE vor examina modificarile propuse. In cazul in care acestea nu sunt considerate satisfacatoare, Airbnb s-ar putea confrunta cu o actiune de asigurare a respectarii legislatiei.

Prezentarea preturilor de catre Airbnb, precum si distinctia facuta intre entitatile private si cele profesionale care ofera servicii de cazare nu sunt in prezent conforme cu cerintele prevazute de legislatia UE, in special cu Directiva privind practicile comerciale neloiale, informeaza Agerpres.

Conform UE, Airbnb ar trebui sa modifice modul in care prezinta informatiile privind preturile din cautarea initiala efectuata pe site-ul Airbnb, pentru a se asigura ca, de fiecare data cand sunt puse la dispozitie proprietati, consumatorului i se indica pretul total, care include toate taxele si tarifele obligatorii aplicabile, cum ar fi taxele pentru prestarea de servicii si taxele pentru serviciile de curatenie sau, in cazul in care nu este posibil ca pretul final sa fie calculat in prealabil, consumatorul sa fie informat in mod clar cu privire la faptul ca este posibil sa se aplice taxe suplimentare.

De asemenea, platforma trebuie sa indice in mod clar daca oferta este prezentata de o entitate privata sau de una profesionala din sectorul serviciilor de cazare, intrucat normele de protectie a consumatorilor sunt diferite.

Clauzele de furnizare a serviciilor ale Airbnb ar trebui sa fie modificate pentru a deveni conforme cu legislatia europeana din domeniul protectiei consumatorilor. Conform Directivei privind clauzele contractuale abuzive, clauzele si conditiile standard nu trebuie sa creeze un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, in detrimentul consumatorului. De asemenea, directiva prevede obligatia de a se redacta clauzele intr-un limbaj simplu si inteligibil, astfel incat consumatorii sa fie informati intr-un mod clar si usor de inteles cu privire la drepturile lor.

In ceea ce priveste Airbnb, aceasta inseamna, de exemplu, ca societatea nu trebuie sa induca in eroare consumatorii prin introducerea unei actiuni in fata unei instante dintr-o tara diferita de statul membru de resedinta al consumatorilor. De asemenea, Airbnb nu poate decide in mod unilateral si fara justificare clauzele care pot ramane in vigoare in situatia rezilierii unui contract; nu poate priva consumatorii de dreptul lor legal fundamental de a actiona in justitie o entitate care a oferit servicii de cazare, in caz de vatamare personala sau de daune; nu poate modifica in mod unilateral clauzele si conditiile fara sa ii informeze in mod clar si in prealabil pe consumatori si fara sa le ofere posibilitatea de a rezilia contractul.

Potrivit CE, clauzele de furnizare a serviciilor nu pot conferi societatii Airbnb o putere discretionara si nelimitata in ceea ce priveste eliminarea continutului, iar rezilierea sau suspendarea unui contract de catre Airbnb ar trebui sa fie explicata consumatorilor, reglementata prin norme clare si nu ar trebui sa priveze consumatorul de dreptul la o compensatie adecvata sau de dreptul la o cale de atac.

Politica Airbnb cu privire la rambursari, plata de compensatii si actiunile in despagubire ar trebui sa fie definita in mod clar si nu ar trebui sa ii priveze pe consumatori de dreptul lor de a recurge la caile de atac disponibile. In plus, Airbnb ar trebui sa puna la dispozitie, pe site-ul sau internet, un link usor accesibil catre platforma de solutionare online a litigiilor (SOL) si toate informatiile necesare legate de solutionarea litigiilor, in conformitate cu Regulamentul privind SOL, considera Comisia Europeana.

Airbnb dispune de un ragaz pana la sfarsitul lunii august pentru a propune solutii detaliate cu privire la modul in care urmeaza sa isi adapteze comportamentul in asa fel incat sa fie in conformitate cu legislatia UE privind protectia consumatorilor. Daca este necesar, Comisia Europeana si autoritatile de protectie a consumatorilor vor organiza o intrevedere cu societatea Airbnb in luna septembrie pentru a rezolva orice aspect nesolutionat. In cazul in care propunerile societatii nu vor fi considerate satisfacatoare, autoritatile pentru protectia consumatorilor ar putea decide sa recurga la masuri de asigurare a respectarii legislatiei.