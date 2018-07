5 mituri periculoase despre stres:

1. Stresul e determinat de circumstante

Potrivit autorului american, aceasta idee care sugereasza ca stresul este determinat de circumstantele in care te trezesti este partial adevarata. In realitate, sustine Andrew Bernstein, stresul este provocat de gandurile tale fata de circumstantele din jurul tau, acesta fiind si motivul pentru care oamenii au reactii emotionale diferite in fata unor situatii similare.



2. Stresul te tine motivat

A confunda stresul cu stimularea este una dintre cele mai mari greseli pe care le poti face. Termenele limita, obiectivele si cursa pentru a performa la locul de munca te stimuleaza, insa stresul are ca efect anxietatea, supararea si frustrarea, care reduc dramatic capacitatea de a mai da randament.



3. Putin stres e bun

Acest concept a fost adus in fata de doctorul Hans Selye, chiar omul care a discutat pentru prima oara despre forma moderna de stres. Acesta a descoperit ca activitati sportive sau chiar activitatea sexuala ridica hormonii de stres si astfel a venit in fata cu ideea stresului pozitiv. Insa din 1936, de la aparitia acestui termen, si pana in prezent, studiile au aratat ca stresul contribuie la dezvoltarea a aproximativ 75-90% din problemele medicale. Asadar, stresul nu este bun, nici in cantitati mici.



4. Fara stres in viata ta, te-ai plictisi

Este evident ca nu poti evada din fata stresului. Fie ca vorbim despre incertitudinile cu locul de munca, ratele lunare la banca, facturile si problemele de acasa, oricare dintre acestea poate fi un motor pentru stres, mai ales atunci cand simti ca nu stii ce trebuie sa mai faci. Insa ideea ca fara stres ai ajunge sa te plictisesti este respinsa de specialistul Andrew Bernstein, care sustine ca e promovata tocmai de cei care s-au obisnuit sa traiasca sub stres si nu isi mai pot aminti o perioada in care nu simteau aceasta presiune. Iar activitatea copiilor este cel mai bun exemplu pe care il ofera. „Incercati sa ii priviti pe cei mici, care nu resimt stresul aproape deloc si au totusi destula energie sa isi exploreze pasiunile”.



5. Cele mai bune remedii pentru stres sunt sportul si relaxarea

Plecand tocmai de la demontarea ideii ca stresul este provocat de circumstante, sportul si relaxarea nu vor rezolva cauzele reale care provoaca stresul, ci doar anumite efecte, ceea ce va face ca stresul sa revina rapid in viata celor care sufera de aceasta problema. Andrew Bernstein sustine ca mentalitatea fiecaruia este cheia corecta in abordarea stresului, nu schimbarea activitatilor in mod special. Desigur, sportul si relaxarea sunt bune pentru sanatatea generala a corpului.