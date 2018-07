Accidentul a avut loc in zona localitatii Mircea Voda, judetul Dambovita.

Din pricina vitezei excesive, masina s-a rasturnat, autoritatile descoperind la fata locului o suma mare de bani, fara a se preciza despre cat este vorba.

"In autoturism a fost descoperita o mare suma de bani, in doua sacose din plastic, lire in bancnote de 20 si 50. Se fac cercetari pentru comiterea infractiunii de ucidere din culpa, precum si pentru stabilirea provenientei banilor", a mentionat IPJ Dambovita, conform digi24.ro.