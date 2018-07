Femeia era in varsta de 71 de ani si locuia in Motatei. Cand a ajuns ambulanta la fata locului, medicii nu au putut sa o salveze si s-au vazut nevoiti sa declare decesul femeii. Rudele acesteia au venit la fata locului si nu s-au putut controla cand au vazut-o pe batrana intr-o balta de sange, drept urmare au inceput sa il bata pe sofer, iar o persoana pe care politistii nu au reusit sa o identifice l-a injunghiat in zona umarului stang.

Conducatorul auto, din localitatea doljeana Varvoru de Jos, in varsta de 30 de ani, era la volanul unui Opel, alaturi de o femeie. Acesta a fost tranportat de urgenta la spital, unde a primit ingrijiri medicale, iar rana pe care o avea s-a dovedit a fi superficiala, informeaza Adevarul.ro

"Politistii au intocmit dosar penal soferului pentru ucidere din culpa. S-a intocmit si un dosar penal pentru lovire sau alte violente, dar pana in prezent soferul nu a depus plangere", a declarat Mihaela Gard, purtator de cuvant al IPJ Dolj.