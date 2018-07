"Foarte multi turisti aleg un sejur extern principal si apoi prefera sa-si petreaca mai multe weekend-uri in Romania. Pe de alta parte, sarbatorile legale permit turistilor sa-si petreaca mai multe weekend-uri prelungite in destinatiile turistice din tara, si aici vorbim de Paste, Rusalii, 1 Iunie sau 1 Decembrie. Turismul de weekend reprezinta un bonus al vacantelor, mai bine zis la sejurul clasic, de 5-10 nopti", spune Traian Badulescu.

Destinatiile depind mult de sezon. Badulescu apreciaza ca vara cei mai multi turisti merg pe litoral sau, eventual, in statiuni montane si zone de turism rural. Primavara si toamna romanii aleg, in principal, statiunile montane, care, de asemenea, se bucura de succes si in timpul iernii.



"Tot in timpul verii, romanii aleg city break-uri in orasele turistice ale Romaniei. Vara, fiind o perioada mai slaba din punct de vedere al turismului de evenimente si de afaceri, tarifele la hoteluri sunt ceva mai reduse. Un mare rol il au zborurile interne low cost, care au contribuit la dezvoltarea city break-urilor pe Romania. O cerere in crestere se inregistreaza pentru Cluj, dar si pentru alte orase precum Sibiu, Timisoara sau Iasi. City break-urile in Romania reprezinta deja un produs care incepe sa se dezvolte", spune Traian Badulescu.

"Este firesc sa fie asa, datorita proximitatii dar si a faptului ca unui turist ii sunt de ajuns maximum trei zile pentru a vizita aceste zone. De aceea, este drept, structurile de cazare intampina uneori greutati: inregistreaza un grad mare de ocupare in timpul weekend-ului si in perioadele sarbatorilor legale si un grad mai redus de ocupare in timpul saptamanii. Starea de fapt ar putea fi rezolvata prin atragerea cat mai multor turisti straini, care nu ar veni, neaparat, doar pentru un weekend", spune Traian Badulescu.

Acesta apreciaza ca majoritatea romanilor petrece, de obicei, sejururi in propria tara pe litoral si in statiunile balneare, in special pentru tratament. La polul opus se afla statiunile montane, orasele turistice si zonele de turism rural.Acesta opineaza ca, atat datorita aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cat si datorita cresterii numarului de legaturi aeriene si, nu in ultimul rand, dezvoltarii turistice, unele orase au inceput sa devina destinatii de city break.

Traian Badulescu apreciaza ca pe primul loc este municipiul Bucuresti, care, in 2017, a primit, potrivit Institutului National de Statistica, peste 1,2 milioane de turisti straini, aproape jumatate din numarul strainilor care sosesc anual in Romania. Anul trecut, Romania a gazduit, 2,76 de milioane de turisti straini. Tot in Bucuresti au fost inregistrati peste 800.000 de turisti romani. Numai hostelurile din Bucuresti au gazduit, anul trecut, peste 40.000 de straini, majoritatea, tineri, incadrandu-se in categoria backpackers si venind in regim city break, dar low cost.



"De 3-4 ani, ponderea turistilor de leisure, care vin pentru destinatia Bucuresti sau beneficiaza de cel putin o noapte de cazare in Capitala, atat romani, cat si straini, este in crestere. Sibiul s-a remarcat drept primul oras turistic international al Romaniei, datorita faptului ca, in 2007, a fost Capitala Culturala a Europei. Judetul Sibiu a fost vizitat, anul trecut, de 163.940 de turisti straini, din care circa jumatate (80.000) au preferat un city break in orasul Sibiu. Sibiu are ca avantaj major calendarul bogat de evenimente, dar si infrastructura de cazare: hoteluri, pensiuni, vile pentru toate buzunarele", spune Traian Badulescu.

"Cluj a devenit renumit prin festivalurile precum Untold sau Electric Castle si a devenit un oras al evenimentelor, concertelor, evenimentelor sportive. Cluj a primit 135.299 de turisti straini anul trecut, dintre care o parte au venit pentru evenimente, iar o parte pentru afaceri. De asemenea, Clujul are o varietate mare de hoteluri (circa 40, la inceputul anilor 90 cand Bucuresti nu avea mai mult de 50) si hosteluri, iar ca branduri internationale amintesc de Doubletree by Hilton, Ramada, Hampton by Hilton, Golden Tulip. Asemeni Clujului, al oras solicitat este Timisoara, care beneficiaza de aeroport international si de conexiuni aeriene. Timisoara are un avantaj de care trebuie sa profite: in 2021 va fi Capitala Culturala a Europei", spune Badulescu.

"Doar investitiile in turism se ridica, pentru Oradea, la 50 de milioane de euro, din care doua milioane de euro au fost investite doar pentru reabilitarea Pietei Centrale. Printre cele mai importante proiecte finalizate se numara restaurarea Cetatii Oradea, cel mai important obiectiv turistic din oras, un proiect in valoare de peste 19 milioane de euro. In cifre, poate fi sumarizat astfel: o suprafata de peste 25.000 mp de cladiri reabilitate, 306 incaperi amenajate si peste 9.000 de vizitatori in 2015. Cea mai noua investitie publica de peste 20 de milioane de euro, jumatate din fonduri europene, este Aquaparc Nymphea, cel mai complex si modern proiect de acest fel, amenajat pe o suprafata de 6,7 ha", spune Badulescu.

"Spun asta pentru ca, la ora actuala, unui bucurestean ii va fi destul de greu sa petreaca doar un weekend in Maramures sau Bucovina, precum si unui bucovinean sau maramuresean ii va fi greu sa petreaca un weekend in Bucuresti. Doar drumul cu automobilul sau cu trenul poate dura 8-12 ore", subliniaza consultantul in turism.

Un alt reper al vacantelor de weekend este judetul Brasov care a primit, anul trecut, 201.157 de turisti straini, dintre care o mare parte au ales zona de turism rural Bran-Moieciu, statiunile Predeal si Poiana Brasov. Consultantul de turism apreciaza ca pentru turismul in Brasov un minus este lipsa aeroportului propriu, majoritatea turistilor straini aterizand pe Aeroportul International Henri Coanda din Bucuresti.Cu toate acestea, Oradea este revelatia ultimilor 2-3 ani. Pe langa avantajul de a se afla la granita de vest a tarii si de a avea un aeroport recent modernizat, Oradea se remarca si prin vecinatatea cu statiunea balneoclimaterica Baile Felix.Turismul de weekend din Romania ar fi mult impulsionat daca s-ar dezvolta reteaua de autostrazi si cursele aeriene low cost pe cat mai multe aeroporturi, care sa lege intre ele orasele mari, crede Traian Badulescu. Oportuna ar fi si aparitia unor trenuri de mare viteza, alaturi de infrastructura necesara.Romania este foarte atractiva pentru destinatiile turistice de weekend. Traian Badulescu este de parere ca putem avea, ca destinatii de weekend, orasele turistice, statiunile de pe litoral, statiunile montane, cele balneare, localitatile sau zonele unde se afla parcuri de aventura sau de distractie, Delta Dunarii.