''Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Mangalia au depistat, pe raza localitatii Coroana, judetul Constanta, doua persoane care se deplasau pe jos, dinspre frontiera cu Bulgaria spre interiorul tarii. Deoarece persoanele in cauza nu isi justificau prezenta in zona, acestea au fost duse la sediul Grupului de Nave Mangalia pentru continuarea cercetarilor", se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera.

In urma cercetarilor, s-a stabilit ca barbatul in varsta de 30 de ani si femeia de 21 de ani erau cetateni din Liban si intentionau sa mearga in Constanta, fiind in lune de miere.

''In cauza, politistii de frontiera, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia, efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat.



Totodata, au fost intreprinse demersurile necesare pentru punerea in aplicare a acordului de readmisie romano-bulgar, cetatenii libanezi fiind predati catre autoritatile bulgare, pentru continuarea cercetarilor si luarea masurilor legale'', mentioneaza sursa citata.