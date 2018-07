"In perioada 6 – 13 iulie a.c., au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 306 persoane care fac obiectul unor semnalari in S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), in urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala – Inspectoratul General al Politiei Romane.

Politistii romani au pus in aplicare 28 de mandate europene de arestare, au depistat 103 de persoane care erau cautate in vederea participarii la o procedura judiciara si 6 persoane care erau semnalate ca disparute de partenerii din statele Schengen", arata IGPR.

In egala masura, au fost ridicate 32 de documente si au fost descoperite nu mai putin de 53 de autoturisme care erau cautate de partenerii din Spatiul Schengen, pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cadrul procedurilor judiciare.

Partenerii straini au identificat si 230 de persoane cautate de autoritatile romane. "Dintre acestea, 24 erau urmarite de Politia Romana, in baza unor mandate europene de arestare, alte 24 de persoane erau cautate pentru participarea la o procedura judiciara, iar 5erau semnalate disparute de autoritatile romane. Totodata, partenerii straini au identificat pe teritoriul lor 18 autovehicule si 23 de documente cautate de autoritatile romane in vederea indisponibilizarii sau pentru a fi folosite ca probe in cadrul procedurilor penale", mai mentioneaza sursa citata.