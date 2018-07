Pana la ora 16:20, in judetul Maramures, in zona de munte, la cote de peste 1800 m; precum si in judetul Bistrita-Nasaud (Telciu, Tarlisua, Zagra, Cosbuc, in zona de munte, la cote de peste 1800 m) se vor semnala averse care vor cumula 25...30 l/mp, descarcari electrice, izolat grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului.

Pana la ora 16:30, in judetul Bihor (Oradea, Marghita, Sacueni, Alesd, Valea lui Mihai, Popesti, Sanmartin, Tileagd, Diosig, Osorhei, Suplacu de Barcau, Brusturi, Nojorid, Tauteu, Simian, Salard, Astileu, Curtuiseni, Balc, Biharia, Santandrei, Chislaz, Ineu, Derna, Sarbi, Abram, Hidiselu de Sus, Salacea, Lugasu de Jos, Bors, Tetchea, Girisu de Cris, Magesti, Rosiori, Tarcea, Abramut, Copacel, Varciorog, Cherechiu, Ciuhoi, Cetariu, Buduslau, Toboliu, Tamaseu, Sacadat, Paleu, Spinus, Sinteu, Boianu Mare, Viisoara) se vor inregistra frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula local 20...25 l/mp, grindina de dimensiuni mici, intensificari ale vantului posibil cu aspect de vijelie

Pana la ora 17:45, in judetul Suceava vor fi intensificari de scurta durata ale vantului, care trecator vor lua aspect de vijelie, descarcari electrice, averse ce vor cumula local 20...25 l/mp, grindina de dimensiuni mici.

Pana la ora 18:00, in judetul Mures se vor semnala averse de ploaie care vor cumula local peste 25 l/mp, intensificari de scurta durata ale vantului, descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni