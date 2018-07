"Patriotismul este o valoare de baza a cetatenilor Romaniei in anul celebrarii a 100 de ani de la Marea Unire: peste 87 la suta dintre romani se considera patrioti. Mai mult decat atat, in acest an important peste 88 la suta dintre romani considera ca Romania nu face suficient pentru a-si apara valorile si identitatea nationala", se mentioneaza intr-un comunicat al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei.

De asemenea, conform sondajului, dupa 3 ani si jumatate de functionare, CNMR beneficiaza de un grad de incredere ridicat din partea populatiei: peste 70 la suta dintre romanii care au auzit de CNMR au declarat ca au incredere in aceasta organizatie, scrie Agerpres.

Totodata, nevoia de reprezentare civica reiese dintr-un alt rezultat al sondajului, conform caruia peste 80 la suta considera foarte importanta existenta unei structuri formate din personalitati apartinand sindicatelor, patronatelor, mediului de afaceri si cultural in negocierea cu Presedintele, Guvernul si Parlamentul Romaniei si monitorizarea activitatii acestora.



"Aceste rezultate sunt extrem de importante intr-o societate evident dezbinata in cel de-al 100-lea an al Marii Uniri. Recunoasterea CNMR si increderea ridicata acordata dupa aproape 4 ani de activitate ne obliga sa ramanem apolitici si sa luptam cu toate armele pentru temele cu adevarat importante pentru cetateni: dezvoltarea economica, absorbtia fondurilor structurale, educatie, sanatate, securitate nationala, dar mai ales pentru apararea valorilor nationale si reconstruirea spiritului national romanesc prin redarea romanilor a increderii si demnitatii in raport cu oricine. Totodata, vom lupta si contra abuzurilor de orice fel ce stau in calea bunastarii romanilor si vom face totul pentru a nu le dezamagi increderea!", a declarat Alexandru Cumpanasu, presedintele CNMR.