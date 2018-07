Va prezentam discursul sefului statului:

"Natiunea romana va ramane vesnic recunoscatoare Frantei, care, prin misiunea militara franceza condusa de Generalul Berthelot, a venit alaturi de noi in momentele cele mai dificile din istoria noastra si a contribuit, prin credinta in victorie si atasamentul pentru cauza libertatii, la faurirea idealului national al Marii Uniri.

2018 este anul in care vom marca impreuna Centenarul prin organizarea Sezonului Romania - Franta, pe care voi avea privilegiul sa-l inaugurez impreuna cu Presedintele Macron, la Paris, la sfarsitul lunii noiembrie. Fara a neglija trecutul, Sezonul este orientat catre viitor si urmareste sa puna in lumina un destin comun, intr-o Europa pe care impreuna, Romania si Franta, ne-o dorim mai puternica.

De 10 ani exista intre tarile noastre un Parteneriat Strategic solid in toate domeniile, pe care ne dorim sa-l aprofundam si, in acelasi timp, sa-i dam mai multa concretete.

Celebrarea in acest an a unui deceniu de la consacrarea relatiei strategice este o imensa oportunitate pentru a strange si mai mult legaturile noastre, dar si pentru a lucra impreuna pentru relansarea proiectului european, in special din perspectiva apropiatei Presedintii romane a Consiliului Uniunii Europene.

Ultimii ani au cunoscut un elan remarcabil in relatia cu Franta

Contactele politico-diplomatice sunt numeroase si foarte bune.

In 2016 si in 2017 am avut placerea sa primesc in vizita in Romania doi presedinti francezi. Pentru domnul Presedinte Macron, vizita din august 2017 a fost prima vizita bilaterala in regiunea noastra. Aceste intalniri, precum si densitatea contactelor la toate nivelurile, au contribuit la aprofundarea relatiei bilaterale strategice si a cooperarii la nivel european.

Prietenia romano-franceza este speciala si datorita celor doua comunitati deja traditionale, care actioneaza ca adevarati ambasadori in viata de zi cu zi.

Comunitatea romana din Franta a demonstrat ca este un contribuitor important la dinamica economica si sociala a societatii franceze, iar comunitatea franceza din Romania, si multi dintre ei se afla astazi aici, si ma bucura acest lucru, este o comunitate vivace, activa in mediul economic si nu numai.

Nimeni nu si-ar putea imagina ca relatia dintre statele noastre ar fi la fel fara francofonia pe care o impartasim. Limba franceza, care a fost introdusa inca din 1776 ca disciplina obligatorie la Academia Domneasca din Bucuresti, ramane si astazi a doua limba straina studiata in scoli, iar Romania este principalul pol regional francofon, fiindu-i consacrat statutul de stat - far al francofoniei.

Dincolo de semnificatiile istorice pentru Franta, 14 iulie a devenit si o sarbatoare a valorilor democratice care ne unesc: atasamentul fata de idealul de libertate, determinarea de a lupta pentru ca fiecare cetatean sa poata reusi in viata si in societate - ceea ce numim egalitate - si convingerea ca nimeni nu trebuie lasat in voia sortii, si anume fraternitatea.

Sunt convins ca doar unindu-ne fortele in spiritul fraternitatii noastre istorice, Romania si Franta vor contribui ca doua ancore de stabilitate, la un capat si celalalt al Uniunii Europene, la reusita relansarii proiectului unei Uniuni mai puternice.

Inchei prin a va ura, Frantei, francezilor: «La multi ani!»

Vive la France! Vive la Roumanie!

Si, nedorind sa ignor ce se mai intampla in lume, dati-mi voie sa va urez «Bonne chance pour demain avec le football!»''.