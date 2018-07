Agresorul ar fi lovit fata cu pumnii in cap si piept, apoi copila a fost tarata intr-o casa parasita, unde a fost tunsa cu o foarfeca de tuns oile si amenintata ca i se va taia si o ureche.

"Persoana vatamata a declarat ca, in momentul cand a ajuns in dreptul locuintei parintilor sai, a incercat sa strige dupa ajutor, insa a fost impiedicata de catre inculpatul C. R. C., care a lovit-o cu pumnul in zona fetei si a amenintat-o in tot acest timp cu acte de violenta", arata anchetatorii.

Autoritatile au fost alertate de sora victimei, care a avut nevoie de ingrijire medicala, potrivit stirileprotv.ro, care citeaza Ziarul de Iasi.

Chiar daca la inceput barbatul nu a recunoscut faptele, in urma testului poligraf a recunoscut ca tinea de datoria lui sa-si educe nepoata, care "ar fi umblat aiurea prin sat".