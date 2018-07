Banat Saptamana va debuta cu o usoara racorire (de 1 - 2 grade, in medie), dar din 18 iulie valorile termice diurne vor creste din nou, iar media lor va ajunge, in ultimele doua zile de prognoza, la 31 de grade. Tendinta generala a temperaturilor nocturne va fi de crestere usoara si treptata, de la o medie de 15 grade in prima zi, pana la 17 grade in ultima. Vor fi ploi mai intense si pe arii mai extinse dupa data de 15 iulie.



Crisana Se va resimti o usoara racorire a vremii la inceputul saptamanii, apoi se va incalzi din nou, astfel ca la sfarsitul intervalului de prognoza media temperaturilor maxime va ajunge la 30 de grade. Media temperaturilor minime va avea usoare variatii, intre 15 si 17 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata dupa data de 15 iulie.



Transilvania Intre 14 si 19 iulie nu vor fi variatii termice semnificative, apoi valorile termice diurne vor incepe sa creasca din nou, astfel ca, la sfarsitul intervalului, media lor se va situa in jurul valorii de 29 de grade. Media temperaturilor minime va fi de 13 - 14 grade.



Maramures Vor fi usoare variatii de la o zi la alta, media urmand a se situa intre 27 si 29 de grade. Media temperaturilor minime se va situa intre 14 si 16 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in fiecare zi.



Moldova O usoara incalzire se va resimti dupa data de 20 iulie. In cea mai mare parte a intervalului, media temperaturilor nocturne va fi de 16 - 17 grade. Conditii de ploaie vor fi in fiecare zi, dar mai ales dupa data de 15 iulie.

Dobrogea Temperaturile vor scadea usor si treptat, astfel ca, in data de 17 iulie, se va inregistra o medie a temperaturilor maxime de 28 de grade si a minimelor de 19 grade. Pana la sfarsitul intervalului de prognoza nu vor mai fi variatii importante. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata dupa data de 16 iulie.



Muntenia Valorile termice diurne vor scadea treptat, cu aproximativ 3 - 4 grade, apoi se va incalzi din nou, iar la finalul intervalului de prognoza media maximelor termice va reveni la 31 de grade. Evolutia temperaturilor minime va fi destul de asemanatoare, iar media lor va oscila intre 15 si 17 grade.

Oltenia Media valorilor maxime de temperatura va fi intre 28 si 31 de grade. Temperaturile minime nu vor avea oscilatii atat de mari, iar media lor se va situa intre 15 si 17 grade. Conditiile de ploaie vor fi dupa data de 15 iulie.