Potrivit sursei citate, in jurul orei 15,00 circulatia feroviara intre Brasov - Predeal si Brasov-Stupini a fost intrerupta temporar, informeaza Agerpres.

''Pentru accesul si interventia organelor abilitate, ISU si Procuratura, a fost intrerupta temporar, in jurul orei 14,40, alimentarea cu energie electrica a liniei de contact Brasov- Predeal si Brasov-Stupini. La ora 15,05 s-a repus sub tensiune linia de contact din Brasov. Urmeaza reinscrierea in circulatie a trenurilor stationate in intervalul necesar interventiei organelor abilitate'', a precizat CFR Infrastructura.

Persoana electrocutata, care avea arsuri pe corp si era in stare de inconstienta, a fost transportata la spital, a informat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luixza Danila. Ulterior, el a fost preluat de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, de un elicopter SMURD, si trasnportat la Targul Mures.

''Victima este din municipiul Brasov. Se pare ca ar fi incercat sa traverseze calea ferata impreuna cu un frate mai mare, cand a fugit inainte si s-a urcat pe vagon'', a afirmat purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Gabriela Dinu.