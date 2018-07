Potrivit unui raport al organizatiei, in total circa un sfert dintre potentialele victime ale sclaviei anuntate la linia telefonica speciala provin de la spalatorii de masini, care depasesc astfel santierele, saloanele de manichiura si fermele.

Se crede ca mii de lucratori de la spalatoriile de masini din Marea Britanie sunt sclavi, fiind in majoritate barbati atrasi din Europa de est, indatorati, fortati sa munceasca in conditii lipsite de securitate, lasati fara documente si supusi la amenintari, abuzuri si violenta. Prin campanii ale politiei si organizatiilor de caritate, dar si printr-o noua aplicatie de telefonie mobila, soferii sunt incurajati sa anunte daca au suspiciuni, iar in aprilie a fost lansata o ancheta parlamentara privind acest fenomen, scrie Agerpres.

"Raportul subliniaza importanta cruciala ca toata lumea sa poata recunoaste semnele sclaviei si exploatarii si sa fie dispusa sa le raporteze", a subliniat Andrew Wallis, directorul Unseen.

"Daca mergeti la o spalatorie de masini si cei care va spala masina nu poarta echipament de protectie, daca par retrasi, nu vor sa ia bani si daca pretul e prea mic, toate acestea ar trebui sa traga un semnal de alarma", a explicat Wallis.

Marea Britanie este considerata lider international in combaterea sclaviei moderne, dupa ce a adoptat in 2015 o lege in acest sens cu cateva luni inainte ca Natiunile Unite sa adopte obiectivul de a se pune capat muncii fortate si sclaviei pana in 2030.