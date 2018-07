USR transmite ca acest angajament al Romaniei va asigura o mai buna coordonare a apararii colective pentru Romania si aliatii din regiune, dar reprezinta si o obligatie de a accelera eforturile pe plan national pentru modernizarea Armatei si a infrastructurii si pentru elaborarea unei strategii nationale pentru rezilienta.

"Atat infiintarea unui comandament de corp de armata NATO in Romania, cat si operationalizarea brigazii internationale de la Craiova reprezinta rezultatul unor eforturi si decizii luate in ultimii ani, de la inceputul mandatului presedintelui Klaus Iohannis, eforturi pe care actuala guvernare trebuie sa le duca mai departe inclusiv in ce priveste reforma si modernizarea Armatei Romane", a declarat presedintele USR Dan Barna.

USR atrage atentia ca politica haotica in domeniul investitiilor, in special in infrastructura strategica, vulnerabilitatile interne, coruptia la nivel inalt si derapajele confirmate privind statul de drept sub guvernarea PSD-ALDE nu ofera, insa, premisele cele mai bune pentru a implementa eficient, rapid si fara costuri suplimentare un asemenea angajament.

"Imi exprim increderea ca sustinerea aliata va determina actuala putere de la Bucuresti sa isi revizuiasca rapid abordarea unor prioritati de natura strategica si sa revina la practicile de buna guvernare promovate pe plan european. Securitatea noastra nu poate avea alte surse de realizare in afara unei relatii transatlantice bazate pe valori si a unui parteneriat strategic NATO-UE pentru viitor", a declarat Nicu Falcoi, senator USR si membru in Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala.

Atat timp cat guvernul PSD-ALDE ii saboteaza pe aliatii si partenerii nostri externi, asa cum am vazut in ultimele luni, Romania poate deveni un actor imprevizibil si necredibil doar de dragul agendei personale a lui Liviu Dragnea, lucru pe care UE si NATO nu il vor putea trece cu vederea.

USR va sustine in plan legislativ si la nivel public implementarea acestor obiective ale NATO si implicit ale Romaniei, va promova relatia transatlantica si va asigura complementaritatea NATO-UE in beneficiul tuturor cetatenilor europeni, se arata intr-un comunicat.