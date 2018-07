”Problema principala in Romania este ca un numar foarte mare - mult mai mare decat in alte tari vestice - de femei cu cancer mamar sunt depistate in stadiu avansat si foarte avansat. Cred ca este o problema de educatie medicala pe care o are populatia. Chiar astazi am vazut o pacienta de 49 de ani – foarte tanara – care a venit cu un stadiu avansat de tumora, cuprindea tot sanul, cu necroza, cu distructie, deja cu descompunere. Si nu e prima pe care o vad in stadiul acesta. Am intrebat-o de ce a asteptat atat pana sa vina la medic si nu a stiut, nu a putut sa imi dea un raspuns clar. In ziua de azi in stadiul 1 sansele de supravietuire sunt chiar de 95-98%. Am vazut multe paciente in stadiile 3-4. Aici vorbim de 20-56% sanse de supravietuire”, declara medicul Eugeniu Darii, seful sectiei de chirurgie a spitalului Onco Card, supraspecializat in chirurgia oncologica mamara in cadrul unui fellowship la Spitalul Royal Marsden din Londra.

Pe langa lipsa de educatie medicala, exista si o problema in tabara medicala, sunt de parere medicii din noul val – nu exista protocoale bine stabilite in Romania si nici suficienti chirurgi supraspecializati, care sa fie mereu la curent cu toate noutatile ce tin de chirurgia mamara.

In ceea ce priveste factorii de risc pentru cancerul mamar, ”Sa fii femeie si sa imbatranesti – acest fapt in sine creste riscul de cancer mamar”, este de parere dr. Darii, membru al Societatii Europene de Chirurgie Oncologica (ESSO). “Apoi, studiile mentioneaza pe lista factorilor de risc fumatul, lipsa alaptarii, prima sarcina dupa 30 ani, obezitatea, utilizarea contraceptiei hormonale pe o perioada lunga, tratamentul hormonal de substitutie dupa menopauza, prima menstruatie inainte de 12 ani”.

Potrivit unui comunicat remis 9am, un mit extrem de des intalnit in randul pacientelor este ca loviturile la san duc la cancer. Ce parere are medicul despre aceasta afirmatie?

”Nu exista o legatura directa intre o lovitura la san si a face cancer. Pur si simplu, atunci cand o femeie se loveste la san incepe sa mearga la controale si sa se examineze mai minutios si exact atunci se depisteaza cancerul. Aceasta atentie pentru examinarea sanilor, atentie declansata de incidentul lovirii duce la descoperirea unor probleme care existau deja. Am avut multe paciente care mi-au spus de cand m-am lovit simt la palpare ceva, dar nu traumatismul duce la cancer, ci grija mai mare si palparea minutioasa dupa o lovitura pot fi salvatoare de vieti – lovindu-se, depisteaza cancerul”.

Specialistul in chirurgie oncologica mamara confirma o tendinta prezenta si in statisticile internationale - au crescut cazurile de cancer diagnosticate la femeile foarte tinere.

”Am sa va spun si de ce. Acum - in ultimii 10 ani de cand avem telefoane mobile, unde wireless - inca nu stim ce efecte au asupra organismului, le vom vedea in 10-20 de ani asupra noastra si asupra copiilor nostri. Acelasi lucru este si cu ceea ce mancam pentru ca in ziua de astazi nu mai putem spune ca stim ce mancam. Toate se resfrang asupra organismului nostru si, odata cu cresterea duratei de viata, apar mutatii in codul nostru genetic. Moda de a face copii la varste inaintate creste riscul de a transmite mutatii copiilor – mutatiile apar odata cu varsta si le dam urmasilor, si odata cu ele le dam si acelasi cancer, aceleasi boli sistemice, malformatii congenitale”.

Asadar, a scazut varsta pacientelor diagnosticate - cancerul intinereste, insa, pe de alta parte a crescut si numarul metodelor de investigatie, partea de diagnostic a avansat mult in ultimii ani, iar asta poate fi o explicatie pentru cresterea numarului de cancere in general, nu doar la tineri. Povestile acestora din urma ii emotioneaza mereu pe medici.

”Cazurile tinere ma impresioneaza si pacientele cu copii, ma gandesc mereu cat sunt de curajoase”, marturiseste chirurgul Eugeniu Darii.