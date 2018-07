Potrivit declaratiilor purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, prima care a disparut in apa a fost fata de 13 ani, iar cea mare a incercat sa o salveze.

"Sora cea mica a disparut la un moment dat sub apa, iar cea mare i-a sarit in ajutor, insa nici ea nu a mai iesit la suprafata. O a treia fata, care era cu ele, a anuntat evenimentul la 112. Militarii Garzii de Interventie Gura Humorului au ajuns imediat la fata locului, cu o barca pneumatica si un echipaj SMURD, si au inceput cautarile, periind perimetrul in care au fost vazute ultima oara cele doua surori. Dupa aproximativ 45 de minute, prima fata, cea mica, a fost gasita si predata echipajului SMURD, care a inceput manevrele de resuscitare, iar 15 minute mai tarziu, a fost gasita si sora cea mare, preluata si ea de catre echipajele SAJ, sosite in sprijin", a spus Galeata.

Desi medicii sositi la fata locului au incercat sa le resusciteze, acestia nu au avut succes, informeaza Mediafax.