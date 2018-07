De ce merita sa-ti inchiriezi o locuinta

Independenta financiara este primul argument al inchirierii. Ca sa-ti inchiriezi o locuinta nu trebuie decat sa platesti un avans foarte mic, pe care il recuperezi la sfarsitul contractului de inchiriere. In schimb, ca sa-ti cumperi o casa trebuie sa platesti un avans important si, foarte probabil, sa inchei un contract de imprumut, pe 20 sau 30 de ani, cu o institutie financiara.

Un alt motiv pentru care merita sa-ti inchiriezi o locuinta, nu sa o cumperi, este ca ca poti sa beneficiezi gratuit de niste facilitati, cum ar fi un loc de parcare si o boxa. In cazul achizitiei unei locuinte, pentru a avea acces la o boxa si un loc de parcare ai fi nevoit sa scoti, suplimentar, chiar si peste zece mii de euro.

Merita sa-ti inchiriezi locuinta si pentru pentru ca nu vei avea de platit niciun impozit pentru casa. Cel obligat sa plateasca impozitele si taxele aferente respectivei locuinte este proprietarul sau. Tu, in calitate de chirias, va trebui doar sa-l anunti pe proprietarul lcouintei de fiecare data cand ii vine vreo instiintare de plata.

Sa fii chirias este avantajos si pentru ca vei plati, lunar, aceeasi suma, pe toata durata contractului de inchiriere. Comparativ, ratele lunare pot varia in cazul in care iti cumperi o locuinta cu credit de la banca.

De ce merita sa-ti inchiriezi o masina

Sa-ti inchiriezi o masina reprezinta o varianta foarte buna ca sa te folosesti de un autoturism modern, indiferent daca esti angajat sau antreprenor. Daca nu stii de unde poti sa inchiriezi o masina (sau mai multe, in cazul esti un antreprenor si ai nevoie de o flota auto pentru firma ta) iti recomandam sa apelezi la serviciile unei companii de leasing operational (afla aici informatii despre leasingul operational). Un contract de leasing operational presupune zero avans. In plus, ratele pe care le vei plati vor fi fixe, pe intreaga durata a contractului de leasing operational, chiar daca vei incheia unul pe doi sau pe cinci ani. In plus, cat timp vei avea masina inchiriata, nu vei fi nevoit sa-ti bati capul cu mentenanta autovehicului sau cu plata asigurarilor auto, obligatorii ori facultative. Compania de leasing va avea grija ca masina ta sa functioneze perfect si, totodata, ca toate asigurarile si impozitele auto sa fie platite „la zi”.