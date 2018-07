Familiile celor doi copii au vazut ca acestia lipsesc in momentul in care copiii nu s-au mai intors de la joaca si au plecat in cautarea lor, ajutati de politisti si de cativa reprezentanti ai Primariei.

Trupurile celor doi copii au fost gasite in cursul noptii, intr-o groapa plina cu apa ce se afla in zona unui iaz in constructie. Parintii unuia dintre copii sunt plecati in strainatate, iar celalat era crescut doar de mama, potrivit stirileprotv.ro.

In momentul in care trupurile neinsufletite au fost descoperite, s-a constatat ca hainele si papucii unuia dintre baieti erau pe mal, in timp ce celalalt era in apa cu tot cu haine. Potrivit autoritatilor, cel mai probabil, unul dintre copii a vazut ca celalalt risca sa se inece si a vrut sa-l ajute.