Barbatul in varsta de 62 de ani s-ar fi aflat in fatya blocului din cartierul Sud in momentul in care doua adolescente ar fi intrat in casa scarii. O disputa a izbucnit dupa ce tinerele au fost chestionate de barbat unde merg si dupa ce ar fi facut galagie si i-ar fi raspuns urat locatarului.

Din primele date, se pare ca tanara de 17 ani si-a chemat si tatal. Intre timp, barbatul a mers in apartament si a luat o secure, ranind fata in zona umarului. La scurt timp, adolescenta a primit ingrijiri medicale la fata locului, fiind apoi trasnportata la Spitalul Judetean din Focsani, de unde a fost externata.

Barbatul, care ar fi fost recidivist, fiind autorul altor fapte comise cu violenta, a fost retinut pentru 24 de ore, autoritatile intocmind dosar penal pentru lovire si tulburarea linistii si ordinii publice. Acum urmeaza sa fie dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva, noteaza stirileprotv.ro.