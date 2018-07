Planifica totul la minut

Inainte de fiecare zbor cu avionul, fa-ti un plan foarte detaliat si trece-l intr-o agenda. Ca sa-ti intocmesti respectivul plan, nu trebuie decat sa-ti raspunzi la cateva intrebari, cum ar fi: „Cat dureaza, in minute, drumul de acasa pana la aeroport?”, „La ce ora este nevoie sa ajung la aeroport?”, „Care sunt procedurile pe care trebuie sa le indeplinesc in aeroport pana la decolarea avionului”, „Cat timp voi avea la dispozitie dupa finalizarea tuturor procedurilor de securitate si pana la decolarea avionului?” si „Cat va dura zborul?”. Dupa ce o sa-ti raspunzi la cat mai multe intrebari, o sa-ti fie foarte usor sa-ti faci un plan detaliat.



Profita de fiecare clipa libera

Planul detaliat te va ajuta sa profiti la maximum de fiecare clipa libera din programul tau de zbor. De exemplu, cat te afli in aeroport, pana la decolarea avionului, ai putea sa lucrezi la o prezentare pentru unul dintre clientii tai, sa raspunzi la e-mailurile trimise de colegii de munca sau sa-ti rezervi un bilet la o masina pentru transferul de la aeroportul Otopeni catre casa, la intoarcerea ta din delegatie. Daca in timp ce te afli in aeroport sau in avion nu ai nimic de lucru pentru serviciu, ai putea sa te uiti la un film sau sa citesti o carte, care sa te ajute sa te dezvolti personal si profesional.



Hidrateaza-te si hraneste-te corect

Starea fizica in care ne aflam are un impact direct asupra productivitatii noastre. Prin urmare, daca vrei sa fii 100% productiv, este necesar sa te afli intr-o stare fizica perfecta. Iar cel mai simplu sa ai grija de starea ta fizica este sa te hidratezi si sa te hranesti corect in timpul zborurilor. Cel mai bine ar fi sa ai tot timpul cu tine niste provizii de alimente si apa, ca sa te asiguri ca starea de sanatate nu-ti este afectata. Totodata, hidrateaza-te bine in aeroporturi, in timpul zborurilor si dupa ce aterizezi. Daca nu stii, corpul tau se deshidrateaza mult mai rapid in timpul unui zbor, pe fondul umiditatii scazute din avion. Bea apa sau ceaiuri naturale, dar evita alcoolul si cafeaua. In ceea ce priveste alimentele, te sfatuim sa consumi cat mai multe legume, nuci si seminte.