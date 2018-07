Accidentul s-a petrecut chiar in gospodaria femeii de 35 de ani, din satul Lunca, comuna Zamostea. Aceasta impreuna cu sotul ei au fost la treierat graul, iar cand s-au intors l-au adus acasa in remorca. Barbatul ei a manevrat utilajul, iar atunci cand a vrut sa puna tot graul jos, a lasat remorca intr-o parte pentru a-l pune pune in saci.

In acel moment, remorca s-a rasturnat in lateral, exact in locul in care se afla femeia care tinea sacii. Barbatul a fost ajutat de mai multi vecini ca sa o scoata pe sotia lui de sub remorca, iar apoi a sunat la 112. Chiar daca medicii au ajuns la fata locului, acestia nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

In acest sens, politistii au deschis un dosar penal de moarte suspecta, informeaza antena3.ro.