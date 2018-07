De asemenea, Turcan mai spune ca Guvernul mimeaza grija pentru persoanele aflate in nevoie, dar trebuie sa respecte legea si sa prevada acesti bani la rectificarea bugetara din aceasta vara.

"PNL solicita rectificarea bugetului pentru protectia sociala si suplimentarea acestuia cu cel putin un miliard de lei: 668 milioane pentru protectia copilului, 304 milioane pentru protectia persoanelor cu handicap si cel putin 13 milioane pentru persoanele varstnice. In caz contrar, vor fi inchise zeci de aziluri pentru batrani, mii de copii si de persoane cu dizabilitati vor ramane fara sprijinul de specialitate".

"Guvernul social-democrat mimeaza grija pentru persoanele aflate in nevoie. Conform legislatiei in vigoare, Guvernul trebuie sa aloce pana la 90% din banii necesari fiecarui Consiliu Judetean pentru cheltuieli legate de protectia sociala. La adoptarea bugetului pentru anul 2018 am atras atentia ca au crescut salariile, s-au introdus noi sporuri, costurile cu serviciile sociale au crescut iar banii (alocati in proportie de 50% din necesar) vor ajunge numai pentru primele 6-7 luni ale anului.

Din nefericire, in acest moment s-a ajuns in situatia in care sunt probleme legate de plata salariilor, sporurilor si a suportarii costurilor legate de protectia sociala".

Guvernul trebuie sa respecte legea si sa prevada acesti bani la rectificarea bugetara din aceasta vara. Solicit tuturor Prefectilor sa transmita datele reale din teritoriu. Acestia trebuie sa arate care este situatia in mod obiectiv si sa rezolve starea grava in care se afla angajatii din sistemul de protectie sociala, dar si situatia disperata in care se afla persoanele care vor ramane fara un ajutor din partea directiilor de specialitate din cadrul administratiei publice locale, a mai scris Turcan pe Facebook.

Conform acesteia, numai la Sibiu este nevoie de 31 de milioane de lei, din care peste 20 de milioane pentru protectia copilului si peste 10 milioane pentru centrele de asistenta a persoanelor cu handicap.

"Numai la Sibiu, de exemplu, este nevoie de 31 de milioane de lei, din care – peste 20 de milioane pentru protectia copilului si peste 10 milioane pentru centrele de asistenta a persoanelor cu handicap. Anul acesta Guvernul a alocat pentru protectia sociala cu aproape 50% mai putin din cat era necesar iar Consiliul Judetean nu are cum sa prevada acesti bani din propriul buget. Prefectul are obligatia sa semnaleze aceasta situatie limita pentru a rezolva criza din sistemul de protectie sociala. Cei afectati de aceasta criza trebuie sa stie ca Guvernul are obligatia legala de a asigura bugetul institutiilor de protectie sociala, nu autoritatile locale".

In aceste cazuri nu este vorba de o lupta politica, ci de viata oamenilor aflati in dificultate. Responsabilitatea Guvernului este fata de romani, nu fata de potentatii politici!